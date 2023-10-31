ALANYASPOR - BELEDİYE KÜTAHYASPOR MAÇI CANLI İZLE 🏆 | Alanyaspor - Belediye Kütahyaspor maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Alanyaspor - Belediye Kütahyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçları ile devam ediyor. Alanyaspor ile Belediye Kütahyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Belediye Kütahyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - KÜTAHYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Belediye Kütahyaspor maçı 31 Ekim Salı günü saat 20.00'de oynancak. Müsabaka A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - KÜTAHYASPOR MAÇI CANLI İZLE - TIKLA