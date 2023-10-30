Ballon d'Or ödül törenine damga vuran kare! Messi kazanınca Haaland ve Mbappe...

Ödülü kazanan Messi, kürsüde yaptığı teşekkür konuşmasında Erling Haaland hakkında da yorumda bulundu ve "Erling de bu ödülü fazlasıyla haketti. Premier Lig'i ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandı, hem de gol kralı olarak. Bu ödül bugün senin de olabilirdi. Eminim gelecek yıl bu ödülü kazanacaksın" dedi.