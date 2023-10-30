Haberler Futbol Ballon d'Or ödül törenine damga vuran kare! Messi kazanınca Haaland ve Mbappe...

Ballon d'Or ödül törenine damga vuran kare! Messi kazanınca Haaland ve Mbappe...

Ballon d'Or 2023 ödülünün sahibi Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi oldu. Messi'nin kazandığı açıklandığında Haaland ve Mbappe'nin yüz ifadelesi ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. İşte o anlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 01:32 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 01:50
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Ballon d'Or ödül törenine damga vuran kare! Messi kazanınca Haaland ve Mbappe...

Fransa'nın başkenti Paris'te 30 Ekim Pazartesi akşamı 22.45'te düzenlenen Ballon d'Or ödül töreninde yıldızlar geçidi vardı.

Ballon d'Or ödül törenine damga vuran kare! Messi kazanınca Haaland ve Mbappe...

Sadece futbol değil spor ve magazin dünyasından pek çok yıldız isim törende boy gösterdi.

Ballon d'Or ödül törenine damga vuran kare! Messi kazanınca Haaland ve Mbappe...

Merakla beklenen Yılın En İyi Erkek Futbolcusu ödülünde son 3'e kalan isimlerse Lionel Messi, Erling Haaland ve Kylian Mbappe oldu.

Ballon d'Or ödül törenine damga vuran kare! Messi kazanınca Haaland ve Mbappe...

Kazananın açıklanacağı an 3 yıldız futbolcuya kameralar odaklandığında özellikle Haaland ve Mbappe'nin yüzlerindeki heyecan okunabiliyordu.

Ballon d'Or ödül törenine damga vuran kare! Messi kazanınca Haaland ve Mbappe...

Ballon d'Or'u Messi'nin kazandığı anda Haaland ve Mbappe'nin yüz ifadeleri ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Ballon d'Or ödül törenine damga vuran kare! Messi kazanınca Haaland ve Mbappe...

Futbol severler Haaland'ın ve Mbappe'nin yaşadıkları hayal kırıklığının yüzlerine vurduğu o videoları ve kareleri sosyal medyadan defalarca paylaştı.

Ballon d'Or ödül törenine damga vuran kare! Messi kazanınca Haaland ve Mbappe...

Futbol severler Haaland'ın ve Mbappe'nin yaşadıkları hayalkırıklığının yüzlerine vurduğu o videoları ve kareleri sosyal medyadan defalarca paylaştı.

İşte Haaland ve Mbappe'nin Messi'nin ödülü kazanmasına verdiği tepki...

Ballon d'Or ödül törenine damga vuran kare! Messi kazanınca Haaland ve Mbappe...

Ödülü kazanan Messi, kürsüde yaptığı teşekkür konuşmasında Erling Haaland hakkında da yorumda bulundu ve "Erling de bu ödülü fazlasıyla haketti. Premier Lig'i ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandı, hem de gol kralı olarak. Bu ödül bugün senin de olabilirdi. Eminim gelecek yıl bu ödülü kazanacaksın" dedi.

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