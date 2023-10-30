Ballon d'Or ödül törenine damga vuran kare! Messi kazanınca Haaland ve Mbappe...

Fransa'nın başkenti Paris'te 30 Ekim Pazartesi akşamı 22.45'te düzenlenen Ballon d'Or ödül töreninde yıldızlar geçidi vardı.
Fransa'nın başkenti Paris'te 30 Ekim Pazartesi akşamı 22.45'te düzenlenen Ballon d'Or ödül töreninde yıldızlar geçidi vardı.
Sadece futbol değil spor ve magazin dünyasından pek çok yıldız isim törende boy gösterdi.
Merakla beklenen Yılın En İyi Erkek Futbolcusu ödülünde son 3'e kalan isimlerse Lionel Messi, Erling Haaland ve Kylian Mbappe oldu.
Kazananın açıklanacağı an 3 yıldız futbolcuya kameralar odaklandığında özellikle Haaland ve Mbappe'nin yüzlerindeki heyecan okunabiliyordu.
Ballon d'Or'u Messi'nin kazandığı anda Haaland ve Mbappe'nin yüz ifadeleri ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.
Futbol severler Haaland'ın ve Mbappe'nin yaşadıkları hayalkırıklığının yüzlerine vurduğu o videoları ve kareleri sosyal medyadan defalarca paylaştı.
İşte Haaland ve Mbappe'nin Messi'nin ödülü kazanmasına verdiği tepki...
Ödülü kazanan Messi, kürsüde yaptığı teşekkür konuşmasında Erling Haaland hakkında da yorumda bulundu ve "Erling de bu ödülü fazlasıyla haketti. Premier Lig'i ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandı, hem de gol kralı olarak. Bu ödül bugün senin de olabilirdi. Eminim gelecek yıl bu ödülü kazanacaksın" dedi.