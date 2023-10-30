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Ajax'ın yeni hocası John van 't Schip oldu

Son dakika spor haberleri... Ajax, 59 yaşındaki Hollandalı Teknik Direktör John van 't Schip ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 14:21
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Ajax'ın yeni hocası John van 't Schip oldu

Ajax, Hollanda Eredivisie'nin 10. haftasında deplasmanda PSV'ye 5-2 mağlup oldu. Tarihinin en kötü sezon başlangıcına imza atan ve maç eksiğiyle son sırada bulunan Amsterdam temsilcisi, yaklaşık bir hafta önce teknik direktör Maurice Steijn'le yollarını ayırmıştı.

Hollanda ekibinin yeni teknik direktörü ise John van 't Schip oldu. Daha önce Ajax'ta yardımcı antrenör olarak da çalışan Schip ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. 59 yaşındaki Schip, resmi imzaların atılmasının ardından yaptığı açıklamada, Ajax'ın hızlı bir şekilde yukarıya doğru ilerlemesi gerektiğini ve kendisinin de buna katkıda bulunmaktan mutlu olacağını dile getirdi.

John van 't Schip, Ajax'ın alt yaş takımlarını çalıştırmasının yanı sıra Hollanda Milli Takımı ve Ajax A takımında yardımcı antrenör, Twente ve Yunanistan Milli Takımı'nda da teknik direktör olarak görev yaptı.

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