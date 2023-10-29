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AZ Alkmaar - NEC Nijmegen maçında yıldız isim kalp krizi geçirdi!

Hollanda Ligi'nde oynanan AZ Alkmaar - NEC Nijmegen maçında Bas Dost'un aniden yere yığılmasının ardından mücadele durduruldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 00:13
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AZ Alkmaar - NEC Nijmegen maçında yıldız isim kalp krizi geçirdi!

Hollanda Eredivisi'de oynanan AZ Alkmaar - NEC Nijmegen maçında NEC Nijmegen'in futbolcusu Bas Dost kalp kirizi nedeniyle yerde kaldı.

Karşılaşmanın 89. dakikasında Hollandalı oyuncu orta sahada bir anda yerde kaldı. Oyun alanına giren sağlık ekipleri Hollandalı futbolcuya ilk müdahalede bulundular.

Futbolcunun bu anlarda kalp krizi geçirdiği, kalbinin durmuş olabileceği fakat müdahaleyle hayata döndüğü aktarıldı.

Tecrübeli oyuncu yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Stadyumda yapılan anonsla birlikte karşılaşmanın ertelendiği aktarılırken, Bas Dost için gerekli açıklamanın ilerleyen dakikalarda resmi olarak yapılacağı belirtildi.

89. dakikası oynanan maçta 2-1 önde olan NEC Nijmegen'in ilk golünü Bas Dost kaydetmişti.

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