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Real Madrid için çarpıcı Jose Morinho iddiası!

İtalya Seri A kulübü Roma'yı çalıştıran ve sene sonunda mukaveleti bitecek olan Portekizli teknik adam Jose Morinho için flaş bir iddia geldi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 09:53
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Real Madrid için çarpıcı Jose Morinho iddiası!

60 yaşındaki teknik direktör, gelecek sezon Carlo Ancelotti'nin yerine gelebilecek isimlerden biri olarak yer aldı.

Jose Morinho'nun Roma ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezon sona eriyor ve İtalya'da Roma ile yola devam etmeyeceği belirlitiliyor.

Bu gelişme gelecek sezon Real Madrid'e dönme ihtimali hakkındaki dedikoduları arttırmış durumda.

2013 SENESİNDE AYRILMIŞTI

Portekizli teknik adam 2013 senesinde İspanya devi Real Madrid ile yollarını ayırmış ve yerine Carlo Ancelotti gelmişti.

Seneler sonra, 2019'da Lopetegui'nin yerine tekrardan eflatun-beyazlılara dönmesi düşünüldü fakat Zidane, aylar önce reddettiği pozisyona gere dönme izni verdi.

Şu anda adı geçen isimlerden birisi Jose Morinho fakat herşey Carlo Ancelotti'nin geleceğine bağlı. Mukavelesi 2024'te sona eriyor ve eğer Real Madrid ona yola devam etme kararı ile gelirse prensipte bu teklifi kabul edece. Tüm kamuoyu Ancelotti'nin Brezilya'ya imz ataacağını düşünse de Ancelotti'nin CBF ile herhangi bir anlaşması mevcut değil ve Real Madrid'in son sözü bekleniyor.

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