Haberler Futbol VENEZUELA ŞİLİ maçı hangi kanalda? Venezuela - Şili maç ne zaman? | Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

VENEZUELA ŞİLİ maçı hangi kanalda? Venezuela - Şili maç ne zaman? | Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Venezuela ile Şili karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Venezuela - Şili maçı hangi kanalda? Venezuela - Şili maçı ne zaman?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 11:01 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 11:21
VENEZUELA ŞİLİ maçı hangi kanalda? Venezuela - Şili maç ne zaman? | Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

Venezuela - Şili maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Venezuela ile Şili karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Venezuela - Şili maçı hangi kanalda? Venezuela - Şili maç ne zaman?

VENEZUELA - ŞİLİ MAÇI HANGİ KANALDA? VENEZUELA - ŞİLİ MAÇ NE ZAMAN?

Venezuela - Şili maçı 18 Ekim Çarşamba günü saat 00.00'da oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Nedir bu Afra tafra! Afra Saraçoğlu'nu sinirlendiren soru!
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
Beşiktaş'ta Kerem - Icardi alarmı!
Fenerbahçe'nin 6 numara sevdası! Listeye 2 isim eklendi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Belmadi'den Benrahma'ya sert tepki
Ronaldo yeni bir rekora imza attı!
ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ | Zeytinburnu'nda elektrik ne zaman gelecek? (17 Ekim 2023)
SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ | Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek? (17 Ekim 2023)
SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ | Silivri'de elektrik ne zaman gelecek? (17 Ekim 2023)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Belmadi'den Benrahma'ya sert tepki Belmadi'den Benrahma'ya sert tepki 11:10
Napoli'ye kötü haber! Osimhen... Napoli'ye kötü haber! Osimhen... 11:00
F.Bahçe'nin genç yeteneğinden flaş sözler! F.Bahçe'nin genç yeteneğinden flaş sözler! 10:58
Ronaldo yeni bir rekora imza attı! Ronaldo yeni bir rekora imza attı! 10:26
Peru - Arjantin maçı hangi kanalda? Peru - Arjantin maçı hangi kanalda? 10:16
Uruguay - Brezilya maçı hangi kanalda? Uruguay - Brezilya maçı hangi kanalda? 10:10
Daha Eski
Ekvador - Kolombiya maçı hangi kanalda? Ekvador - Kolombiya maçı hangi kanalda? 10:06
Derbinin oranları belli oldu Derbinin oranları belli oldu 10:05
Paraguay - Bolivya maçı hangi kanalda? Paraguay - Bolivya maçı hangi kanalda? 10:00
Venezuela - Şili maçı hangi kanalda? Venezuela - Şili maçı hangi kanalda? 09:55
Buruk genç yetenek için kolları sıvadı! Buruk genç yetenek için kolları sıvadı! 09:39
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 09:23