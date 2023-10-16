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Letonya - Türkiye maçı CANLI İZLE ASPOR | U21 EURO 2025 Elemeleri

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Letonya ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Letonya U21 - Türkiye U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 16:50 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 16:50
Letonya - Türkiye maçı CANLI İZLE ASPOR | U21 EURO 2025 Elemeleri

Letonya U21 - Türkiye U21 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Letonya U21 ile Türkiye U21 kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Letonya - Türkiye U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LETONYA U21 - TÜRKİYE U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Letonya U21 - Türkiye U21 17 Ekin Salı günü saat 15:00'de başlayacak. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE LETONYA U21 MAÇI CANLI İZLE

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