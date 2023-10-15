İşte EURO 2024 Elemeleri'nde gecenin toplu sonuçları!

A Milli Takım'ın, Letonya'yı 4-0'lık skorla mağlup ederek EURO 2024'e katılmaya hak kazandığı gecede pek çok başka kritik maç daha oynandı.

İşte oynanan maçların toplu sonuçları...

İKİ TAKIM DAHA FİNAL VİZESİ ALDI

İspanya, konuk olduğu Norveç'i 49. dakikada Gavi'nin fileleri havalandırmasıyla 1-0 yendi ve 15 puan ve averaj farkıyla A Grubu'nda liderliğe yükselerek finallere kalmayı garantiledi. 15 puanlı grup ikincisi İskoçya, haftayı maç yapmadan geçmesine rağmen alınan sonuçlar nedeniyle final vizesi alan diğer takım oldu.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Gürcistan-Kıbrıs Rum Kesimi: 4-0

Norveç-İspanya: 0-1

D Grubu:

Türkiye-Letonya: 4-0

Galler-Hırvatistan: 2-1

E Grubu:

Çekya-Faroe Adaları: 1-0

Polonya-Moldova: 1-1

I Grubu:

İsviçre-Belarus: 3-3

Romanya-Andorra: 4-0