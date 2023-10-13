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Brezilya-Venezuela maçında Neymar'ın kafasına patlamış mısır kutusu attılar!

Son dakika spor haberleri... FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanan Brezilya-Venezuela maçında yıldız futbolcu Neymar'la taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 12:45
Brezilya-Venezuela maçında Neymar'ın kafasına patlamış mısır kutusu attılar!

FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde 4 maç oynandı.

Brezilya-Venezuela maçında Neymar'ın kafasına patlamış mısır kutusu attılar!

Arjantin konuk ettiği Paraguay'ı Nicolas Otamendi'nin 3. dakikadaki golüyle 1-0 yendi.

Brezilya-Venezuela maçında Neymar'ın kafasına patlamış mısır kutusu attılar!

Karşılaşmaya yedek başlayan Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, 53. dakikada oyuna girdi.

Brezilya-Venezuela maçında Neymar'ın kafasına patlamış mısır kutusu attılar!

Brezilya ise evinde Venezuela ile 1-1 berabere kaldı.

Brezilya-Venezuela maçında Neymar'ın kafasına patlamış mısır kutusu attılar!

Brezilya-Venezuela maçı sonrası soyunma odasına doğru giderken Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın kafasına bir Brezilya taraftarı, patlamış mısır kutusu attı. Neymar ile taraftarları arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.

Brezilya-Venezuela maçında Neymar'ın kafasına patlamış mısır kutusu attılar!

Alınan sonuçları şöyle:

Bolivya-Ekvador: 1-2

Arjantin-Paraguay: 1-0

Şili-Peru: 2-0

Brezilya-Venezuela: 1-1

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