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BREZİLYA VENEZUELA maçı hangi kanalda? Brezilya - Venezuela maç ne zaman? | Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Brezilya ile Venezuela karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Brezilya - Venezuela maçı hangi kanalda? Brezilya - Venezuela maç ne zaman?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 15:50
BREZİLYA VENEZUELA maçı hangi kanalda? Brezilya - Venezuela maç ne zaman? | Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

Brezilya - Venezuela maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Brezilya ile Venezuela karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brezilya - Venezuela maçı hangi kanalda? Brezilya - Venezuela maç ne zaman?

BREZİLYA VENEZUELA MAÇI HANGİ KANALDA? BREZİLYA - VENEZUELA MAÇ NE ZAMAN?

Brezilya - Venezuela maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 03:30'de oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

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