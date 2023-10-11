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Letonya Ermenistan maçı ne zaman? Letonya Ermenistan maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) D Grubu'na Letonya ile Ermenistan karşı karşıya gelecek. Peki, Letonya-Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Letonya-Ermenistan maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 10:04 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 10:20
Letonya Ermenistan maçı ne zaman? Letonya Ermenistan maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2024 Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımımızın da yer aldığı D Grubu'nda Letonya ile Ermenistan, Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Skonto Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Grupta çıktığı 5 maçı da kaybeden ve puanı bulunmayan Letonya, son sırada yer alıyor. 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde eden Ermenistan ise 7 puanla 3. sırada bulunuyor.

LETONYA-ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Letonya-Ermenistan maçı 12 Ekim Perşembe günü TSİ 19.00'da başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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