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Güney Kıbrıs - Norveç maçı ne zaman? Güney Kıbrıs Norveç maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) A Grubu'na Güney Kıbrıs ile Norveç karşı karşıya gelecek. Peki, Güney Kıbrıs-Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Güney Kıbrıs-Norveç maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 12:20 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 12:20
Güney Kıbrıs - Norveç maçı ne zaman? Güney Kıbrıs Norveç maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) A Grubu'na Güney Kıbrıs ile Norveç karşı karşıya gelecek. Peki, Güney Kıbrıs-Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Güney Kıbrıs-Norveç maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

EURO 2024 Elemeleri'nde A Grubu'nda Güney Kıbrıs ile Norveç AEK Arena Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Henüz galibiyeti bulunmayan Güney Kıbrıs son sırada bulunuyor.

Norveç ise 7 puanla 3. sırada yer alıyor.

GÜNEY KIBRIS - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Güney Kıbrıs - Norveç maçı 12 Ekim Perşembe günü TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

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