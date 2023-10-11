Arnavutköy Belediyespor - Silivrispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Arnavutköy Belediyespor - Silivrispor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçları ile devam ediyor. Arnavutköy Belediyespor ile Silivrispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arnavutköy Belediyespor - Silivrispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR - SİLİVRİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arnavutköy Belediyespor - Silivrispor maçı 11 Ekim Çarşamba günü saat 14:00'te oynancak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.