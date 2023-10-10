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Transferde adı geçiyordu! Real Madrid'den flaş Kylian Mbappe açıklaması

İspanya La Liga ekibi Real Madrid'de yönetim kurulu üyesi Jose Manuel Otero, adı uzun zamandır Real Madrid'e transfer olacağı söylentileriyle anılan Fransız yıldız Kylian Mbappe hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 18:24 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 18:27
Transferde adı geçiyordu! Real Madrid'den flaş Kylian Mbappe açıklaması

İspanya devi Real Madrid'de yönetim kurulu üyesi olan Jose Manuel Otero, 25 yaşındaki yıldız futbolcunun transferine dair ve öncesi anlaşma durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Real Madrid'in bu yaz döneminde Fransız yıldız futbolcu Kylian Mbappe ile neredeyse sözleşme imzalayacağını fakat bu karardan vazgeçtiklerini söyleyen Jose Manuel Otero, "Bu yaz Mbappe, Real Madrid'e transfer olma fırsatını yakaladı. Bunu yapabilmek için PSG ile daha önce üzerinde anlaştığı çok büyük ikramiyelerden vazgeçmesi gerekecekti. Mbappe'yi bir yıl erken almak için ödememiz gereken miktar çılgındı. Benzema'nın yerini alacak olsa bile Mbappe'yi bir yıl erken imzalamanın bir anlamı yoktu" şeklinde konuştu.

"PSG ESKİSİ KADAR GÜÇLÜ DEĞİL"

Jude Bellingham'ın Madrid'e transfer olurken diğer takımları reddetmesini örnek göstererek, Kylian Mbappe'nin de aynısını yapacağını umduğunu söyleyen Jose Manuel Otero, "Mbappe'nin de Bellingham'la aynı şeyleri hissetmesini umuyoruz. Ben transfer olacağına inanıyorum. Mbappe, Real Madrid'e geldiğinde zafere ulaşacak. O zamana kadar onun etrafında dolaşacak. Bir gün Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak" dedi ve açıklamalarına devam etti.

"PSG'nin gücü eskisinden zayıflamış gibi görünüyor; artık o kadar iyi oyuncuları yok. Madrid garanti veriyor, burada sonuç veren bir yapı var. Mbappe'nin serbest oyuncu olduğunda Real Madrid'e evet diyeceğini düşünüyorum. Elbette Real Madrid'de oynamak için doğmuş bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

"KİMSE BİZİ SUÇLAYAMAZ"

PSG'nin kendilerine iftira attığını ve bunun tamamen gerçek dışı olduğunu söyleyen Jose Manuel Otero, "Mbappe olayında yanlış hamle yapsaydık PSG, Real Madrid'e zarar vermeye çalışacaktı. Madrid ne yapabileceğini ve yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Eğer Mbappe transfer olursa ki bunun 2024'te olacağını umuyorum, bunu tüm kurallara göre yapacak, böylece kimse bizi gizli anlaşmalarla suçlayamaz" dedi ve açıklamalarını şu cümlelerle noktaladı:

"Geçen yıl herkes bunun olduğu gibi kabul etmişti, Al-Khelaifi, Mbappe'nin Real Madrid ile anlaşması olduğunu söylemişti. Ama bu doğru değil. Oyuncu hala Paris'te."

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