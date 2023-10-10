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Bakan Bak: 2032'de tüm dünyaya güzel futbol izletmeye hazırız

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "2032 yılında tüm dünyaya güzel futbol izletmeye hazırız. Eksikler de olursa tamamlarız. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) bu süreci iyi yönetti. Organizasyonu vererek, Türkiye'ye olan güveni ortaya koydu" dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 16:30
Bakan Bak: 2032'de tüm dünyaya güzel futbol izletmeye hazırız

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Nöbetçi Bakan uygulaması kapsamında TBMM'de açıklama yaptı. Bak, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2032) ev sahipliğinin Türkiye ve İtalya ortaklığına vermesine ilişkin, "Türkiye'nin spor tesisleri açısından ne kadar önemli bir süreçte ortaya koyduğunu gösteriyor. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri dün sunum yaptı. Bugün de karar açıklandı. Avrupa ve dünya, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde spor tesislerinde, stadyumlarda ve Türk sporunda yapılan yatırımların sonuçlarını görmeye başlıyor. Avrupa'nın en yeni stadyumlarına sahip bir ülkeyiz. Biz şimdiden hazırız" diye konuştu.

"İNŞAATLARI DEVAM EDEN TESİSLERİMİZ VAR"

Türk sporu için yeni bin sayfanın açıldığını vurgulayan Bak, "Türkiye, organizasyon yeteneği açısından önemli bir süreç yaşıyor. Pek çok organizasyon yapacak kapasiteye sahip. Avrupa'nın ve dünyanın en yeni stadyumlarına, yüzme havuzlarına sahip. Türk sporunda da bunun sonuçları yavaş yavaş ortaya çıkmakta. Bu tesislerde spor yapan gençlerimiz, uluslararası alanlarda da madalyalar kazanmaya devam ediyor. İnşaatları devam eden spor tesislerimiz var. Türk sporu için hayırlı olsun. Hep birlikte 2032 yılında tüm dünyaya güzel futbol izletmeye hazırız. Eksikler de olursa tamamlarız. UEFA bu süreci iyi yönetti. UEFA bu organizasyonu vererek Türkiye'ye olan güveni ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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