Leicester City Teknik Direktörü Enzo Maresca: Yunus Akgün'den şüphemiz yok

Galatasaray'da ortaya koyduğu oyunla Avrupa kulüplerinin radarına giren Yunus Akgün Leicester City'e kiralık olarak gitmişti. Genç oyuncu İngiltere Championship'de de adından bahsettirmeye devam ediyor.

Transfer olduktan sonra İngiliz ekibinde 7 maça çıkan 23 yaşındaki genç oyuncu, 2 asistlik performans gösterdi.

Leicester City Teknik Direktörü Enzo Marseca'da Yunus Akgün ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İŞTE ENZO MARESCA'NIN AÇIKLAMALARI:

"10 NUMARA'DA DÜŞÜNEBİLİRİZ"

"Yunus içeriye girmeyi seven bir kanat oyuncusu, 10 numara pozisyonunda kullanmayı düşünebiliriz. Bana göre o kanattan ziyade on numara oyuncusu.

"%100'ÜYLE BURAYA GELMEDİ AMA.."

"Çok iyi uyum sağlıyor. Liverpool ile Blackburn'e karşı iki asist yaptı. Buraya %100 ile gelmedi ama şimdi daha iyiye gidiyor. Bize çok, çok daha fazlasını verecek. Bundan şüphemiz yok." şeklinde konuştu."

23 yaşındaki milli oyuncu, A Milli Futbol Takımımız'ın Hırvatistan ve Letonya ile oynayacağı milli maçların da kadrosuna çağırıldı.