Al Nassr - Abha maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Nassr - Abha maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Nassr ile Abha 9. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Nassr - Abha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL NASSR - ABHA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Nassr - Abha 6 Ekim Cuma günü saat 18.00'de oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

AL NASSR - ABHA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Al-Nassr

Al Aqidi; Telles, Laporte, Lajami, Al Ghannam; Brozovic, Al Khaibari; Mane, Otavio, Talisca; Ronaldo

Abha

Tatarusanu; Al Qumayzi, Noguera, Al Sudani, Naji; Matic, Krychowiak; Al Oufi, Kamano, Al Ali; Toko Ekambi