Al Taawon - Al Tai maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Taawon - Al Tai maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Taawon ile Al Tai 8. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Taawon - Al Tai maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL TAAWON - AL TAİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Taawon - Al Tai 5 Ekim Cuma günü saat 18:00'de oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.