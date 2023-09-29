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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | ZTK kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor... Sporseverlerin merakla beklediği 2. Eleme Turu kura çekimi öncesi yayın bilgileri arama motorlarında araştırılıyor... Peki, ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Tüm ayrıntılar haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 14:10 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 14:10
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | ZTK kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2023 2024 SEZONU - Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla yapılacak.

ZTK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA❓

29 Eylül 2023 tarihinde saat 14.30'da başlayacak olan kura çekimi, Riva'daki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak. Yıllardır olduğu gibi bu sezon kupanın yayıncısı olan Turkuvaz Medya, 2023-2024 sezonu heyecanını da futbolseverlere anbean yaşatacak. Kura çekimi A Spor'dan canlı yayınlanacak.

50 TAKIM KATILACAK

Bu turda 1. Eleme Turu'nu geçen 31 takım ve 2. Lig'den 19 takım olmak üzere toplam 50 takım katılacak.

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