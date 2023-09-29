ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | ZTK kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2023 2024 SEZONU - Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla yapılacak.

ZTK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA❓

29 Eylül 2023 tarihinde saat 14.30'da başlayacak olan kura çekimi, Riva'daki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak. Yıllardır olduğu gibi bu sezon kupanın yayıncısı olan Turkuvaz Medya, 2023-2024 sezonu heyecanını da futbolseverlere anbean yaşatacak. Kura çekimi A Spor'dan canlı yayınlanacak.

50 TAKIM KATILACAK

Bu turda 1. Eleme Turu'nu geçen 31 takım ve 2. Lig'den 19 takım olmak üzere toplam 50 takım katılacak.