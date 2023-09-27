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KARŞIYAKA BERGAMA SPORTİF CANLI İZLE | Karşıyaka - Bergama Sportif maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, Karşıyaka ile Bergama Sportif 1. tur maçıyla devam ediyor. Futbolseveler maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'lerini arama motorlarında araştırıyor. Peki, Karşıyaka - Bergama Sportif maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 12:25 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 12:40
KARŞIYAKA BERGAMA SPORTİF CANLI İZLE | Karşıyaka - Bergama Sportif maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Karşıyaka - Bergama Sportif maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Karşıyaka - Bergama Sportif maçı CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 1. tur maçları ile devam ediyor. Karşıyaka ile Bergama Sportif kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Karşıyaka - Bergama Sportif maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARŞIYAKA - BERGAMA SPORTİF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karşıyaka - Bergama Sportif maçı 27 Eylül Çarşamba günü saat 17:30'da oynancak. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanacak.

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