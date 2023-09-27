Bitexen Adana 1954 FK - Osmaniyespor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

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Bitexen Adana 1954 FK - Osmaniyespor FK maçı CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 1. tur maçları ile devam ediyor. Bitexen Adana 1954 FK ile Osmaniyespor FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bitexen Adana 1954 FK - Osmaniyespor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BİTEXEN ADANA 1954 FK - OSMANİYESPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bitexen Adana 1954 FK - Osmaniyespor FK maçı 28 Eylül Perşembe günü saat 15:30'da oynancak. Müsabaka A Spor'dan canlı yayınlanacak.