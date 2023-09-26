Silivrispor - Ergene Velimeşe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Silivrispor - Ergene Velimeşe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 1. tur maçları ile devam ediyor. Silivrispor ile Ergene Velimeşe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Silivrispor - Ergene Velimeşe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİLİVRİSPOR - ERGENE VELİMEŞE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Silivrispor - Ergene Velimeşe maçı 27 Eylül Çarşamba günü saat 15:00'te oynancak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.