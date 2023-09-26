Çatalcaspor - Büyükçekmece Tepecikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Çatalcaspor - Büyükçekmece Tepecikspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor. Turnuvada 1. tur mücadelesinde Çatalcaspor ile Büyükçekmece Tepecikspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Çatalcaspor - Büyükçekmece Tepecikspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

ÇATALCASPOR - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çatalcaspor - Büyükçekmece Tepecikspor maçı 26 Eylül Salı günü 15.00'te başladı. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.