1922 Konyaspor - Talasgücü Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

1922 Konyaspor - Talasgücü Belediyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 1. tur maçları ile devam ediyor. 1922 Konyaspor ile Talasgücü Belediyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki,1922 Konyaspor - Talasgücü Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

1922 KONYASPOR - TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

1922 Konyaspor - Talasgücü Belediyespor maçı 27 Eylül Çarşamba günü saat 14:30'da oynancak.Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.