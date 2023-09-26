12 Bingölspor - 23 Elazığ FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

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12 Bingölspor - 23 Elazığ FK MAÇI CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 1. tur maçları ile devam ediyor. Çarşambaspor ile Tokat Belediye Plevnespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çarşambaspor - Tokat Belediye Plevnespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇARŞAMBASPOR - TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çarşambaspor - Tokat Belediye Plevnespor maçı 27 Eylül Çarşamba günü saat 14:00'te oynancak. Müsabakada A Spor'dan canlı yayınlanacak.