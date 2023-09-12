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TÜRKİYE İTALYA MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Türkiye - İtalya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ümit Milli Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - İtalya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 15:15
TÜRKİYE İTALYA MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Türkiye - İtalya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye - İtalya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Ümit Milli Futbol Takımı'mız ile İtalya ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - İtalya maçı 12 Eylül Salı günü saat 19:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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