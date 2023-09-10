İrlanda 1 - 2 Hollanda (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ile Hollanda karşı karşıya geldi.
Ev sahibi İrlanda, 4. dakikada Idah ile öne geçti. Hollanda 19. dakikada Gakpo ile beraberliği yakaladı.
İlk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda golü bulan taraf Hollanda oldu. Wout Weghorst 56. dakikada skoru 2-1'e getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Hollanda'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Hollanda bu galibiyetle puanını 9'a yükseltirken, İrlanda Cumhuriyeti ise 3 puanda kaldı.