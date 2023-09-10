Haberler Futbol İrlanda 1 - 2 Hollanda (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İrlanda 1 - 2 Hollanda (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Hollanda, 1-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup etti. Hollanda'nın golleri Gakpo ve Weghorst'tan geldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 00:17
İrlanda 1 - 2 Hollanda (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ile Hollanda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi İrlanda, 4. dakikada Idah ile öne geçti. Hollanda 19. dakikada Gakpo ile beraberliği yakaladı.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda golü bulan taraf Hollanda oldu. Wout Weghorst 56. dakikada skoru 2-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Hollanda'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Hollanda bu galibiyetle puanını 9'a yükseltirken, İrlanda Cumhuriyeti ise 3 puanda kaldı.

DİĞER
İkinci kez kanserle mücadele eden Güler Işık'tan sevindiren haber! Güler Işık ikinci kez yakalandığı kanseri yendi
Enerjide bağımsız Türkiye! Berat Albayrak'ın yaptığı çalışmalar bugün meyvesini veriyor
Aboubakar'a çılgın teklif! Kamerunlu golcünün yanıtı...
G.Saray'ın eski yıldızı F.Bahçe'ye!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sırbistan deplasmanda hata yapmadı!
Yunanistan evinde farklı kazandı!
TRT1 CANLI İZLE | Trt 1 CANLI YAYIN İZLE | TRT1 yayın akışı
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı
KİM MİLYONER OLMAK İSTER CANLI İZLE 📺
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hollanda geriden gelerek kazandı! Hollanda geriden gelerek kazandı! 00:17
Midtsjö'den G.Saray'a veda mesajı! Midtsjö'den G.Saray'a veda mesajı! 23:02
Sıla Kaplan Beşiktaş'ta! Sıla Kaplan Beşiktaş'ta! 22:57
F.Bahçe'ye Ferdi Kadıoğlu müjdesi! F.Bahçe'ye Ferdi Kadıoğlu müjdesi! 22:35
Büyükekşi'den flaş Stefan Kuntz açıklaması! Büyükekşi'den flaş Stefan Kuntz açıklaması! 21:16
F.Bahçe Antalyaspor maçına hazırlanıyor F.Bahçe Antalyaspor maçına hazırlanıyor 20:38
Daha Eski
A Milli Futbol Takımı Hollanda'da! A Milli Futbol Takımı Hollanda'da! 20:36
Beşiktaş'tan galibiyet provası! Beşiktaş'tan galibiyet provası! 20:34
Aboubakar'a çılgın teklif! Kamerunlu golcünün yanıtı... Aboubakar'a çılgın teklif! Kamerunlu golcünün yanıtı... 19:56
Samsun'dan Giresun'a farklı tarife! Samsun'dan Giresun'a farklı tarife! 19:43
G.Saray'da bir ayrılık daha! İşte yeni takımı G.Saray'da bir ayrılık daha! İşte yeni takımı 19:24
Elmalı'da başpehlivan belli oldu! Elmalı'da başpehlivan belli oldu! 18:55