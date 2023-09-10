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Almanya'da Hansi Flick dönemi sona erdi

Almanya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Hansi Flick ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 18:23
Almanya'da Hansi Flick dönemi sona erdi

Oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Almanya'da Teknik Direktör Hansi Flick dönemi bitti. Almanya Futbol Federasyonu'nu resmi internet sitesinden yaptığı paylaşımda, Flick ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Almanya son olarak Japonya ile oynadığı hazırlık maçını 4-1'lik skorla kaybetmişti. Almanya ile 25 karşılaşmaya çıkan 58 yaşındaki çalıştırıcı, 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Flick yönetimindeki Almanya, Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda Japonya, İspanya ve Kosta Rika ile yer aldığı E grubunu 3. tamamlayarak, turnuvaya grup aşamasında veda etmişti.

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