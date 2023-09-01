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Inter Davy Klaassen trasnferini bitirmek üzere

Inter, Ajax forması giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Davy Klaassen'i kadrosuna katmak üzere Milano'ya getirdi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 15:21
Inter Davy Klaassen trasnferini bitirmek üzere

Avrupa'da transfer döneminin son gününde Inter, Ajax'ın yıldız oyunusunu transfer etmeye çok yakın.

BEDELSİZ GİDECEK

Fabrizio Romano'nun haberine göre Inter, 30 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Davy Klaassen'i kadrosuna katmak üzere Milano'ya getirdi ve 2 yıllık sözleşme imzalamak üzere.

Haberin devamında ise Inter'in bu trasnfer için bonservis ödemeyeceği de söylendi.

BEŞİKTAŞ'LA ADI GEÇİYORDU

Transfer döneminin başında adı sıklıkla Beşiktaş ile anılsa da bu trasnfer gerçekleşmedi ve Davy Klaassen, İtalya'ya trasnfer olmak üzere

46 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Ajax formasıyla 46 resmi maça çıkan Davy Klaassen bu karşılaşmalarda 10 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

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