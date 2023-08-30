Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting: Fenerbahçe'yi yenebiliriz!

Twente, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda 5-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Fenerbahçe'yi yarın TSİ 20.00'de konuk edecek. Twente Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmada İtalyan hakem Fabio Maresca düdük çalacak. Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting ve futbolculardan Daan Rots, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk maçta kötü bir sonuç aldıklarını söyleyen Oosting, "5-1'lik mağlubiyet acı verici. Yarınki maçta en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Fenerbahçe'nin işini zorlaştırabiliriz, en azından onları yenebiliriz" diye konuştu.

İyi bir antrenman dönemi geçirdiklerini aktaran tecrübeli teknik adam, "İlk maçın ilk yarısındaki futbolumuzu devam ettirmek istiyoruz. Yaptığımız antrenmanlar, iyi bir seviyede olduğumuzu bize gösterdi. Bu seviyede rekabet edebilecek bir takım olduğumuzu göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

DAAN ROTS: İLK MAÇTAN OLUMLU VE OLUMSUZ ANLAMDA ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK

Hollanda ekibinin hücum oyuncularından Daan Rots ise "Fenerbahçe ile mücadele edebilecek seviyede olduğumuzu gösterme hedefindeyiz. Geçen haftaki maçtan hem olumlu hem de olumsuz anlamda çok şey öğrendik. Yarın, ilk maçın ilk yarısındaki çizgimizi devam ettirmek ve oyunun başından itibaren iyi bir futbol ortaya koymak istiyoruz. Bizim için en önemli şey bu" şeklinde konuştu.

HOLLANDA EKİBİNDE 1 CEZALI, 1 SAKAT, 1 BELİRSİZ

Yarın oynanacak karşılaşma öncesinde Hollanda ekibinde 1 cezalı, 1 sakat ve 1 de durumu belirsiz oyuncu bulunuyor. Twente'de ilk maçta kırmızı kart gören Youri Regeer cezası; Mees Hilgers ise sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Sakatlığı sebebiyle ilk maçta forma giymeyen Joshua Brenet'in durumu ise maç saatinde belli olacak.