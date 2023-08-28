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Pep Guardiola Jose Mourinho'nun galibiyet rekorunu kırdı

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Premier Lig'de 200 galibiyete en kısa maç süresinde uzanan teknik direktör rekorunu kırdı. İspanyol menejer, Jose Mouriho'yu da geçti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 15:56
Pep Guardiola Jose Mourinho'nun galibiyet rekorunu kırdı

Premier Lig'de Mancehster City deplasmanda Sheffield UnitedErling Haaland ve Rodri'ni golleriyle 2-1 yendi. Manchester temsilcisi ligdeki 3 maçını da kazandı.

Sheffield United galibiyetiyle birlikte Manchester City menajeri Pep Guardiola, Premier Lig tarihine geçti.

İspanyol menejer, Premier Lig'de 269 maçta 200 galibiyete ulaşan bunu en kısa sürede başaran menajer oldu.

Guardiola, meslektaşı Jose Mourinho'dan 57 maç daha az oynayarak başardı. 52 yaşındaki çalıştırıcı, Premier Lig'deki 269 maçta 5 şampiyonluk yaşadı.

Premier Lig'de Chelsea, Manchester United ve Tottenham'ı çalıştıran Jose Mourinho, Chelsea ile 3 lig şampiyonluğu yaşadı.

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