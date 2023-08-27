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Roberto Mancini Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü oldu!

58 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 23:33
Roberto Mancini Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü oldu!

İtalyan çalıştırıcı Roberto Mancini, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü oldu.

Son olarak İtalya Milli Takımı'nın başında olan İtalyan çalıştırıcı Roberto Mancini'nin adresi de Suudi Arabistan oldu. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, takımın başına Mancini'nin getirildiği ifade edildi. İtalyan teknik adamın, 3 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi.

58 yaşındaki teknik direktör, İtalya Milli Takımı dışında Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester City, Galatasaray ve Zenit'i çalıştırdı. Roberto Mancini, İtalya ile Avrupa şampiyonluğu da yaşadı.

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