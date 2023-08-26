Samsunspor Kayserispor maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Mondihome Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Yılport Samsunspor, hazırlıklarını tamamladı.
Futbolcular, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde ter idmanı yaptı.
Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı takım, otobüsle Kayseri'ye hareket etti.
Sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan Yılport Samsunspor, Kayserispor maçını kazanarak ligde ilk galibiyetini almak istiyor.
Yarın RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak maçı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.