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Roma Bayer Leverkusen forması giyen Sardar Azmoun’u kadrosuna kattı

Roma, Bayer Leverkusen forması giyen 28 yaşındaki İranlı futbolcu Sardar Azmoun’u kadrosuna kattığını duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 12:31
Roma Bayer Leverkusen forması giyen Sardar Azmoun’u kadrosuna kattı

Roma, Sardar Azmoun'u kadrosuna kattı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, yeni sezon kapsamında transferlerine devam ediyor. Roma, Süper Lig ekiplerinin bir çoğuyla ismi transferde anılan Bayer Leverkusen forması giyen 28 yaşındaki santrfor Sardar Azmoun'u kadrosuna dahil ettiğini açıkladı. Konuyla ilgili Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto, Azmoun'u uzun zamandır takip ettiklerini ve kendisinin teknik becerisinin tartışmasız bir şekilde iyi olduğunu ifade etti.

İranlı futbolcu, geride kalan sezonda Bayer Leverkusen ile 23'ü Bundesliga, 7'si Avrupa Ligi ve 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 32 maçta forma giyerken, 4 gol, 2 asist katkısı sağladı.

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