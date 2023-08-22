Sancaktepeli kadın futbolcular hakemi dövdü!

Futbol sahalarında şiddetin giderek arttığı dönemde Türkiye'de dünya literatürüne geçecek vahim bir olay yaşandı. Milliyet'te yer alan habere göre Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen ve Sancaktepe Belediye Gençlik Spor ile Beykentspor kadın futbol takımları arasında 20 Haziran 2023'te oynanan 2. lige terfi play-off final maçından sonra ortalık savaş alanına döndü.

Nevşehir 3 nolu çim sahadaki karşılaşmanın uzatma bölümünde maçı 4-2 kaybeden Sancaktepe Belediye Gençlik Spor kadın takımı oyuncuları, hakem üçlüsü Onur Aydoğan, Gökhan Apaydın ve Abdülkadir İleri'ye adeta meydan dayağı çekti. Hakaret, tükürmek, saldırı, tekme ve yumruk atmak eylemlerini gerçekleştiren Sancaktepe kadın takımının 5 oyuncusu ile bir kadın yöneticisi sahada bulunan az sayıda güvenlik görevlisi ve iki takımın idarecileri tarafından zorlukla yatıştırıldı, hakemler ise soyunma odasına kaçırıldı.

TOPLAM 60 MAÇ CEZA

Yaklaşık 10 dakika sürdüğü raporlara geçen saldırıdan sonra Sancaktepe Belediye Gençlik Spor takımı yöneticisi Figen Avcı, oyuncular Tülin Akpınar, Şevval Akgül, Funda Avcı, Damla Nur Aksoy ve Berivan Yalçın tedbirli olarak TFF Amatör Disiplin Kuruluna sevk edildi. AFDK 6 temmuz 2023 tarih ve 79 nolu toplantısında raporlar ve saldırıya maruz kalan hakemlerin beyanları doğrultusunda, yönetici Avcı'ya 480 gün hak mahrumiyeti cezası verirken, kadın takımının olaylara karışan oyuncuları Funda Avcı'ya 22, Damla Nur Aksu'ya 15, Şevval Akgül'e 12, Berivan Yalçın'a 6, Tülin Akpınar'a 5 olmak üzere toplam 60 maç ceza kesilmesini kararlaştırdı.

TAHKİM'DE İNDİRİM

TFF yetkilileri bugüne kadar profesyonel ve amatör liglerde görülmüş en ilginç olay olarak nitelendirdikleri saldırının, kadın futbolcular tarafından bu düzeyde gerçekleştirilmesinin ise ilk olduğunun altını çizdi. AFDK'nın verdiği cezalara Sancaktepe Belediye Gençlik Spor kulübü tarafından Tahkim Kurulu nezdinde itirazda bulunuldu. Kurul, geçen hafta 18 Ağustos 2023 tarihinde yaptığı toplantıda dosyaları inceledi ve karara bağladı. Sonuçta yönetici Avcı'nın cezasının onanması, Avcı'nın cezasında 5, Akpınar'ın 2, Akgül, Aksoy ve Yalçın'ın cezalarında ise 1'er maç indirime gidilmesi öngörüldü. Kurul toplamda 10 maçlık bir indirim yaptı

ŞAŞIRTAN EYLEMLER

Figen Avcı: Müsabaka hakemine hakaret, tükürük, fiili saldırı, sportmenliğe aykırı hareket; 480 gün hak mahrumiyeti

Tülin Akpınar: Hakeme hakaret etmek ve eylemini ısrarla sürdürmek; 5 maç (Tahkim 3 maç)

Şevval Akgül: İhraç öncesi rakibe şiddetli hareket, müsabaka görevlisine hakaret, hakemi şiddetli biçimde itmek; 12 maç (Tahkim 11 maç)

Funda Avcı: Müsabaka görevlisine yoğun biçimde saldırı (tekme, yumruk) hakaret; 22 maç (Tahkim 17 maç)

Damla Nur Aksoy: Müsabaka görevlisine saldırı (tekme, yumruk) ve ağır biçimde hakaret; 15 maç (Tahkim 14 maç)

Berivan Yalçın: Sportmenliğe aykırı hareket, müsabaka hakemine yönelik ısrarla hakaret 6 maç (Tahkim 5 maç)