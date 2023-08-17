Haberler Futbol Süpersin Manchester City!

Süpersin Manchester City!

UEFA Süper Kupa'nın sahibi Manchester City oldu. Yunanistan'da Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi 1-1 sona erdi. Manchester City, penaltıları 5-4 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Süpersin Manchester City!
UEFA Süper Kupa'nın sahibi Manchester City oldu. Yunanistan'da Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi 1-1 sona erdi. Manchester City, penaltıları 5-4 kazanarak kupayı müzesine götürdü. Sevilla, 25. dakikada öne geçti. Bu dakikada ceza sahasına gelen topa iyi yükselen Youssef En Nesyri, takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmadı ve Sevilla soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti. Manchester City, 63'te eşitliği yakaladı. Pep Guardiola'nın ekibinde Cole Palmer skoru eşitledi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele penaltı atışlarına gitti. Penaltılarda rakibine 5-4'lük üstünlük sağlayan Manchester City, kupayı müzesine götürdü. City bu sezonki 4. kupasını kazandı. Bu arada Sevilla tarihinde oynadığı 7'nci Süper Kupa finalinin 6'sını kaybetti.
DİĞER
Son dakika transfer haberi: Talisca yeniden Türkiye’ye geliyor! Dev transfer için Süper Lig devi görüşmelere başladı…
17 Ağustos Depremi'nin üzerinden 24 yıl geçti! 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi kaç şiddetindeydi, kaç kişi öldü? İşte kare kare deprem felaketi...
Ziyech'in sözleşme detayları ortaya çıktı
Yönetim bombayı patlatıyor! F.Bahçe'ye Tangocu kanat
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
UEFA Süper Kupa Manchester City'nin!
UEFA Süper Kupa Manchester City'nin!
Deprem son dakika 17 Ağustos 2023
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (16 Ağustos)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süpersin Manchester City! Süpersin Manchester City! 01:35
Beşiktaş'ın Rashica paylaşımına G.Saray'dan flaş cevap! Beşiktaş'ın Rashica paylaşımına G.Saray'dan flaş cevap! 00:26
UEFA Süper Kupa Manchester City'nin! UEFA Süper Kupa Manchester City'nin! 00:23
Beşiktaş'ın Rashica paylaşımına G.Saray'dan flaş cevap! Beşiktaş'ın Rashica paylaşımına G.Saray'dan flaş cevap! 00:22
Şenol Güneş'ten flaş transfer açıklaması! Şenol Güneş'ten flaş transfer açıklaması! 23:25
Ziyech G.Saray için geliyor! Ziyech G.Saray için geliyor! 23:25
Daha Eski
G.Saray ayrılığı resmen duyurdu! G.Saray ayrılığı resmen duyurdu! 23:25
F.Bahçe'den De Gea bombası! 3 yıllık sözleşme F.Bahçe'den De Gea bombası! 3 yıllık sözleşme 23:25
Beşiktaş Rashica'yı resmen duyurdu! Beşiktaş Rashica'yı resmen duyurdu! 23:25
İsmail Kartal: Bu maçın hikayesi farklı olacak İsmail Kartal: Bu maçın hikayesi farklı olacak 23:25
F.Bahçe yeni transferini açıkladı! F.Bahçe yeni transferini açıkladı! 23:25
UEFA Süper Kupa Manchester City'nin! UEFA Süper Kupa Manchester City'nin! 00:11