Süpersin Manchester City!

UEFASüper Kupa'nın sahibi Manchester City oldu. Yunanistan'da Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi 1-1 sona erdi. Manchester City, penaltıları 5-4 kazanarak kupayı müzesine götürdü. Sevilla, 25. dakikada öne geçti. Bu dakikada ceza sahasına gelen topa iyi yükselen Youssef En Nesyri, takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmadı ve Sevilla soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti. Manchester City, 63'te eşitliği yakaladı. Pep Guardiola'nın ekibinde Cole Palmer skoru eşitledi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele penaltı atışlarına gitti. Penaltılarda rakibine 5-4'lük üstünlük sağlayan Manchester City, kupayı müzesine götürdü. City bu sezonki 4. kupasını kazandı. Bu arada Sevilla tarihinde oynadığı 7'nci Süper Kupa finalinin 6'sını kaybetti.