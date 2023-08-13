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Cristiano Ronaldo rekorlara doymuyor! Bir ilki daha başardı

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'ın formasını terleten dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, yeni bir rekor daha kırdı. Ronaldo, Instagram'da 600 milyon takipçiye ulaşan ilk kullanıcı olmayı başardı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 18:42 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 18:46
Cristiano Ronaldo rekorlara doymuyor! Bir ilki daha başardı

Şimdilerde Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'ın formasını terleten Cristiano Ronaldo ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Portekizli yıldız son olarak yeni bir rekora daha imza attı. Cristiano Ronaldo, sosyal medya platformu Instagram'da 600 milyon takipçiye ulaşan ilk kullanıcı oldu.

GÖNDERİ BAŞINA 3,23 MİLYON DOLAR KAZANIYOR

Diğer yandan Cristiano Ronaldo, Instagram'da paylaştığı gönderi başına 3.23 milyon dolar gelir elde ediyor. Bu anlamda ünlü futbolcu sosyal medyada en çok para kazanan kişi konumunda.

Cristiano Ronaldo'yu 2,6 milyon dolar kazanan Arjantinli yıldız Lionel Messi takip ediyor.

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