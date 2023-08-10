Haberler Futbol UEFA ÜLKE PUANI: İşte 3 kritik maç öncesi son durum

UEFA ÜLKE PUANI: İşte 3 kritik maç öncesi son durum

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray, 8 Ağustos Salı akşamı deplasmanda Olimpija Ljubljana'yı 3-0'lık skorla mağlup etmiş, ülke puanı sıralamasında rakiplerimiz arasında yer alan Avusturya ve Sırbistan ekipleri de günü mağlubiyetle kapatınca Türkiye, UEFA puan sıralamasında bir basamak yükselmişti. Bu akşam temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi'nde sahaya çıkıyor. İşte sıralama için büyük önem taşıyan bu maçlar öncesi UEFA Ülke puanında son durum...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 20:08
UEFA ÜLKE PUANI: İşte 3 kritik maç öncesi son durum

8 Ağustos Salı akşamı, temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Olimpija Ljubljana'yla karşı karşıya gelmiş, mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-0 gibi farklı bir skorla kazanarak rövanş maçı öncesi avantajı kapmıştı.

UEFA ÜLKE PUANI: İşte 3 kritik maç öncesi son durum

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu kaydetmişti. Ayrıca Avusturya ve Sırbistan ekipleri de günü mağlubiyetle kapatarak puan alamadı. Bu sonucun ardından UEFA, ülkeler sıralamasını sabah saatlerinde güncelledi. Türkiye elde edilen son puanlarla 10. sıraya yükseldi. Bu şekilde Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılım hakkı elde edebiliyor.

UEFA ÜLKE PUANI: İşte 3 kritik maç öncesi son durum

10 Ağustos Perşembe akşamı da Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz sahaya çıkıyor.

Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile başkentteki Bakcell Arena'da karşı karşıya geliyor.

UEFA ÜLKE PUANI: İşte 3 kritik maç öncesi son durum

Diğer temsilcimiz Fenerbahçe evinde Slovenya ekibi Maribor'u konuk ediyor.

UEFA ÜLKE PUANI: İşte 3 kritik maç öncesi son durum

Adana Demirspor ise Yeni Adana Stadyumu'nda Hırvatistan temsilcisi Osijek ile kozlarını paylaşıyor.

UEFA ÜLKE PUANI: İşte 3 kritik maç öncesi son durum

İşte sıralama açısından büyük önem taşıyan bu 3 kritik maç öncesi UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

UEFA ÜLKE PUANI: İşte 3 kritik maç öncesi son durum

1- İNGİLTERE: 86.928

UEFA ÜLKE PUANI: İşte 3 kritik maç öncesi son durum

2- İSPANYA: 73.427

UEFA ÜLKE PUANI: İşte 3 kritik maç öncesi son durum

3- İTALYA: 69.284

UEFA ÜLKE PUANI: İşte 3 kritik maç öncesi son durum

4- ALMANYA: 67.267

UEFA ÜLKE PUANI: İşte 3 kritik maç öncesi son durum

5- HOLLANDA: 51.800

UEFA ÜLKE PUANI: İşte 3 kritik maç öncesi son durum

6- FRANSA: 50.581

UEFA ÜLKE PUANI: İşte 3 kritik maç öncesi son durum

7- PORTEKİZ: 45.649

UEFA ÜLKE PUANI: İşte 3 kritik maç öncesi son durum

8- BELÇİKA: 35.400

UEFA ÜLKE PUANI: İşte 3 kritik maç öncesi son durum

9- İSKOÇYA: 30.050

UEFA ÜLKE PUANI: İşte 3 kritik maç öncesi son durum

10- TÜRKİYE: 28.600

UEFA ÜLKE PUANI: İşte 3 kritik maç öncesi son durum

11- İSVİÇRE: 28.475

UEFA ÜLKE PUANI: İşte 3 kritik maç öncesi son durum

12- AVUSTURYA: 28.200

UEFA ÜLKE PUANI: İşte 3 kritik maç öncesi son durum

13- SIRBİSTAN: 26.375

UEFA ÜLKE PUANI: İşte 3 kritik maç öncesi son durum

14- NORVEÇ: 24.750

UEFA ÜLKE PUANI: İşte 3 kritik maç öncesi son durum

15- İSRAİL: 24.500

UEFA ÜLKE PUANI: İşte 3 kritik maç öncesi son durum

Bu sezon Avrupa'da ülkemizi temsil eden diğer ekiplerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un da rakipleri karşısında alacağı puanlarla ülke sıralamasındaki puanımızın artması ve sıralamada daha da yukarı çıkma ihtimalimiz bulunuyor.

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