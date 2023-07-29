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UEFA ile ortak çalışma

Ortak adaylığımızla ilgili UEFA, “Belgelerin uygunluğu için FIGC ve TFF ile birlikte çalışacak” açıklamasını yaptı

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
UEFA ile ortak çalışma

UEFA , İtalya'yla EURO 2032 düzenlemek için ortak adaylık başvurusu yapma kararıyla ilgili, bilgilendirmede bulundu. UEFA'dan yapılan açıklamada, "UEFA, bugün İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF), EURO 2032'ye ev sahipliği yapmak için ayrı ayrı yaptıkları tekliflerini tek bir ortak teklifte birleştirme talebi aldığını doğrular" denildi. Avrupa Şampiyonası'nın 2028 ve 2032'de art arda iki organizasyonuna ev sahipliği yapmak için UEFA tarafından 2021 yılında bir teklif süreci başlatıldığı hatırlatılan açıklamada, TFF'nin her iki turnuva için de sürece girerken, FIGC'nin yalnızca 2032 organizasyonu için teklif vermeye karar verdiği belirtildi.

10 Ekim'de İcra Komitesi'ne sunulacak

2028 organizasyonuna ev sahipliği yapmak için İngiltere, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler olmak üzere beş federasyon tarafından ortak bir teklif verildiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi: "UEFA, ortak teklifler kapsamında sunulacak belgelerin uygunluğunu sağlamak için şimdi FIGC ve TFF ile birlikte çalışacak. Ortak teklif gereklilikleri karşılıyorsa, 2028 ve 2032 ev sahipliği için alınacak karar 10 Ekim'deki toplantıda UEFA İcra Komitesi'ne sunulacak. Mekanlar ve maç programlarıyla ilgili kararlar daha sonraki bir aşamada verilecek."

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