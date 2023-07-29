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Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | El Clasico Hazırlık maçı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Barcelona ile Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Genç yetenek Arda Güler'in Real Madrid'e geçmesiyle ülkemizden takıma olan ilgi artarken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 14:14 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 14:30
Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | El Clasico Hazırlık maçı

Barcelona - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Barcelona ile Real Madrid, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Real Madrid maçı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Real Madrid maçı 30 Temmuz Pazar günü saat 00.00'da (Cumartesiyi Pazara bağlayan gece) karşı karşıya gelecek. Müsabaka S Spor Plus'tan canlı yayınlanacak.

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ARDA GÜLER BARCELONA - REAL MADRID MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in Barcelona ile oynanacak El Clasico'da kadroda olmayacağını açıkladı. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Ancelotti, "Arda daha yoğun antrenmanlar yapmaya başladı. Geri kalan herkes oynamaya müsait. Arda Barcelona maçının kadrosunda olmayacak tek oyuncum" ifadelerini kullandı. Öte yandan İspanyol basını ise Arda Güler'in Barcelona maçında riske edilmeyip bir sonraki hazırlık maçı olan Juventus karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışıldığını haber yaptı.

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