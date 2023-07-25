Haberler Futbol Kylian Mbappe için Arabistan'dan rekor transfer teklifi!

Kylian Mbappe için Arabistan'dan rekor transfer teklifi!

PSG ile sözleşme yenilemeyen yıldız futbolcu için Al-Hilal’in 300 milyon euro önerdiği belirtildi. Oyuncuya da yıllık 70 milyon euro teklif edildiği ileri sürüldü.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 06:50
Kylian Mbappe için Arabistan'dan rekor transfer teklifi!

PSG ile sözleşmesinin son yılına giren ve Fransız deviyle yeni kontrat yapmaya yanaşmayan Kylian Mbappe, kadro dışı bırakılmıştı. Fransız yıldızın Real Madrid'e transferi gündeme gelirken, İspanyol devinin Kylian Mbappe için bonservis ödemeyi düşünmediği, gerekirse oyuncunun bedava transferi için 1 yıl bekleyebileceği öne sürülmüştü. Kylian Mbappe konusunda tam bir çıkmaza giren PSG'nin imdadına Al-Hilal yetişti. Athletic'te yer alan habere göre Al-Hilal, yıldız futbolcu için PSG'ye 300 milyon Euro'luk rekor bir teklif yaptı. Kylian Mbappe'nin transferinin söz konusu rakama gerçekleşmesi halinde Fransız futbolcu, en yüksek bedelli transfer satışı olarak tarihe geçecek. Bu alanda rekor 222 milyon Euro ile Neymar'a ait. Öte yandan gazeteci James Benge'nin haberine göre Al-Hilal, Kylian Mbappe'ye yıllık 70 milyon Euro ücret önerecek ve oyuncuya 1 yıllık mukavele teklif edecek.

DİĞER
Demet Özdemir sevgilisi DJ Sergio ile ilk kez Yunanistan tatilinde görüntülendi! İşe Demet Özdemir ve sevgilisinin yakalandığı o anlar!
Memura 7650 TL kira yardımı: Toplu sözleşme hazırlıkları başladı! Hangi talepler masaya yatırılacak?
F.Bahçe'den ilk hamle geldi! İtalyan devinden yanıt bekleniyor
G.Saraylı yıldıza Fransa'dan teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu
Araplar’dan bir imza daha
Deprem son dakika! 25 Temmuz deprem mi oldu?
Venüs retrosu aslan burcunda! Hangi burçlar nasıl etkilenecek?
Lise kayıt tarihleri ne zaman 2023-2024?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rebic'te son 24 saat! Beşiktaş'a haber gönderdi Rebic'te son 24 saat! Beşiktaş'a haber gönderdi 00:41
G.Saray Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı! G.Saray Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı! 00:24
G.Saray'dan bir çalım daha! Anlaşma sağlandı G.Saray'dan bir çalım daha! Anlaşma sağlandı 00:24
Altay Bayındır İngiliz devine! O teklif ortaya çıktı Altay Bayındır İngiliz devine! O teklif ortaya çıktı 00:24
Beşiktaş İngiliz yıldıza resmi teklifini yaptı! Beşiktaş İngiliz yıldıza resmi teklifini yaptı! 00:24
Okan Buruk'tan transfer sözleri! "Listemizdeki..." Okan Buruk'tan transfer sözleri! "Listemizdeki..." 00:24
Daha Eski
G.Saray - F.Bahçe Süper Kupa finalinin tarihi açıklandı! G.Saray - F.Bahçe Süper Kupa finalinin tarihi açıklandı! 00:24
Dusan Tadic'ten şampiyonluk sözleri! Dusan Tadic'ten şampiyonluk sözleri! 00:24
Szalai resmen ayrıldı! İşte bonservis bedeli Szalai resmen ayrıldı! İşte bonservis bedeli 00:24
F.Bahçe'den G.Saray'a Zaha misillemesi! Buruk'un gözdesine kanca F.Bahçe'den G.Saray'a Zaha misillemesi! Buruk'un gözdesine kanca 00:24
F.Bahçe'den milli futbolcuya kanca! F.Bahçe'den milli futbolcuya kanca! 00:23
G.Saray'da Zaha sonrası ayrılık vakti! G.Saray'da Zaha sonrası ayrılık vakti! 00:23