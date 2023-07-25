Kylian Mbappe için Arabistan'dan rekor transfer teklifi!

PSG ile sözleşmesinin son yılına giren ve Fransız deviyle yeni kontrat yapmaya yanaşmayan Kylian Mbappe, kadro dışı bırakılmıştı. Fransız yıldızın Real Madrid'e transferi gündeme gelirken, İspanyol devinin Kylian Mbappe için bonservis ödemeyi düşünmediği, gerekirse oyuncunun bedava transferi için 1 yıl bekleyebileceği öne sürülmüştü. Kylian Mbappe konusunda tam bir çıkmaza giren PSG'nin imdadına Al-Hilal yetişti. Athletic'te yer alan habere göre Al-Hilal, yıldız futbolcu için PSG'ye 300 milyon Euro'luk rekor bir teklif yaptı. Kylian Mbappe'nin transferinin söz konusu rakama gerçekleşmesi halinde Fransız futbolcu, en yüksek bedelli transfer satışı olarak tarihe geçecek. Bu alanda rekor 222 milyon Euro ile Neymar'a ait. Öte yandan gazeteci James Benge'nin haberine göre Al-Hilal, Kylian Mbappe'ye yıllık 70 milyon Euro ücret önerecek ve oyuncuya 1 yıllık mukavele teklif edecek.