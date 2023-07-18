Cristiano Ronaldo'dan tepki çeken sözler! Türkiye Ligi...

Sene başında Manchester United'dan ayrılan ve Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olan Cristian Ronaldo, Celta Vigo ile oynadıkları ve 5-0 mağlup oldukları hazırlık maçının ardından gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan Ligi'nden övgü dolu ifadelerle bahseden Portekizli futbolcu, Arabistan Ligi'nin 1 yıl içinde Türkiye ve Hollanda Ligi'ni geçeceğini belirtti.

Cristiano Ronaldo'nun bu sözleri tepki çekerken, konu sosyal medyada gündem oldu.

Suudi Ligi'nin MLS'ten daha iyi olduğunu belirterek Lionel Messi'ye de dokundurma yapan Cristiano Ronaldo, hiçbir Avrupa kulübüne dönmeyeceğini dile getirdi.

Al-Nassr'a gelerek Suudi Arabistan Ligi'nin yolunu açtığını belirten Portekizli yıldız, "Şimdi tüm futbolcular buraya geliyor" ifadelerini kullandı.