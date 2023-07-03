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Çağlar Söyüncü Atletico Madrid'e transfer oluyor!

Son dakika spor haberi: Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid ile 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 23:37
Çağlar Söyüncü Atletico Madrid'e transfer oluyor!

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid ile 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Kulüpten alınan bilgiye göre Çağlar Söyüncü, öğleden sonra İspanya'nın başkenti Madrid'e gidecek ve 5 Temmuz Çarşamba günü kırmızı-beyazlı kulüple 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

27 yaşındaki milli futbolcu, 6 Temmuz Perşembe günü ise basına tanıtılacak.

Beş sezon Leicester City forması giyen ve geride kalan sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi biten Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibinde toplam 132 maça çıkarken 4 gol kaydetti.

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