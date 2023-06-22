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Serdar Saatçı: Bu sene benim için çıkış senesi olacak

Ümit Milli Takım’ın başarılı savunmacısı Serdar Saatçı, uzun süredir Avrupa Şampiyonası’na gidemediklerini söyleyerek, "Bizim hedefimizde her zaman şampiyonaya gitmek var. Her kampa geldiğimizde bunun amacı ve doğrultusunda geliyoruz" dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 10:30
Serdar Saatçı: Bu sene benim için çıkış senesi olacak

Ümit Milli Takım'ın, hazırlık maçında Bosna Hersek'i 4-1 mağlup ettiği müsabakanın ardından ay-yıldızlı futbolcu Serdar Saatçı, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesi tamamlanan kamp döneminde tek hedefin şampiyona katılmak olduğunu belirten Serdar, "Hedefimizde kampa başlamadan önce Avrupa şampiyonası vardı. Uzun bir süredir Avrupa şampiyonasına gidemiyoruz. Bizim hedefimizde her zaman şampiyonaya gitmek var. Her kampa geldiğimizde bunun amacı ve doğrultusunda geliyoruz. Son 2 kampı güzel galibiyetle bitirdik. 3 maçı da kazandık. 3 ay sonrada Avrupa şampiyonası maçının ilk 2 tanesini İtalya ve İrlanda'ya karşı oynayacağız" ifadelerini kullandı.

"TAKIMIN HAVASI MUHTEŞEM"

Takım içerisindeki arkadaş ortamının aldıkları galibiyetlerle sahaya iyi yansıdığını aktaran 20 yaşındaki oyuncu, "Zaten bir takım için şampiyonluk istiyorsan, en önemlisi aile havası oluşturabilmektir. Biz de bunun için oyunlar oynuyoruz. Gerek saha içinde gerek saha dışında olsun. Kitaplar okuyoruz, birlikte aktiviteler yapıyoruz. Takımı hep bir arada tutmaya çalışıyoruz. Takımın havası muhteşem, bu şekilde hedefimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"BU SENE BENİM İÇİN, ÇIKIŞ SENESİ OLACAK"

Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'tan, Portekiz ekibi Braga'ya transfer olan genç futbolcu, ilk sezonunda iletişim ve lig farklılığından kaynaklı çok fazla zorlandığını dile getirerek, "İlk gittiğim zamanlar çok zordu. Bu senenin benim için alışma senesi olduğunu biliyordum. Gittiğim ilk 2-3 ay benim için zor geçmişti. Dil bilmediğim için biraz zorlanmıştım. Sırp bir arkadaş edindim. Benim annem de Sırp olduğu için biraz Sırpça biliyordum. Portekiz'de bana çok yardımcı oldu. O süreci öyle atlattım. Dil derslerine de başlamıştım, onu da ilerlettim. Kulüp başkanı ve hocamla birlikte oturup konuştuk. Bu sene benim için, çıkış senesi olacağını düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.

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