Galler Teknik Direktörü Page: "Türkiye maçında gücümüzü göstermek istiyoruz!"

Euro 2024 Elemeleri çerçevesinde Türkiye ile karşılaşacak Galler'de Teknik Direktör Rob Page, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda basın mensuplarının karşısına çıktı. Türkiye maçının önemine değinen Rob Page, mücadeleden 3 puan almak için çalışacaklarını ifade etti.



"TÜRKİYE MAÇINDA GÜCÜMÜZÜ GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Türkiye maçından galibiyetle ayrılarak Ermenistan mağlubiyetini geride bırakmak istediklerini ifade eden Galler Teknik Direktörü Rob Page, "Ermenistan mağlubiyetinin ardından oyuncularımızı dinledik ve söylenmesi gereken ne varsa söyledik. Türkiye maçı için hazırlıklarımızı yaptık. Oyun planımız bazen tutmayabiliyor. Ancak referans olarak gösterdiğim Hırvatistan ve Letonya maçları. Bu maçlarda iyi bir performans göstermiştik. Buna dikkat ederek bundan sonrası için neden olmasın diyoruz. Türkiye maçında da bu 2 maçı referans alarak gücümüzü ortaya koymak istiyoruz. Şu anda takımımız genç oyunculardan oluşuyor. Geçiş süreci geçiriyoruz.

Kendimizi bulmaya çalışıyoruz. Buna bir şans olarak bakıyoruz ve gelişmeye devam etmek istiyoruz. Yarınki maçta Moore oynamayacak. Davies de Türkiye'ye gelmeyecek. Bunlar önemli eksikler. Bu oyuncular planımızın bir parçasıydı. Bazı şeyler kontrol dışında kalıyor. Yeni bir plan ve oyuncu seçimi ile bunu kapatmaya çalışacağız. Pozitif bir reaksiyon vermek istiyorum. Dayanıklı bir takıma sahibiz. Hırvatistan ile oynadığımız maçı referans alınmasını istiyoruz. Geçişte olan bir takımız. Dünya Kupası'ndaki kadromuz daha tecrübeliydi. Şu anda gençlere de bu fırsatın sunulması ve onların da kendini bu tarz platformlarda kendilerini göstermesi gerekiyor. Bazı maçlarda yıkılmaz bir savunma hattı yaptık. Türkiye maçında da bunu göstermek istiyoruz. Böyle olursa bizim için güzel bir geri dönüş olabilir" dedi.