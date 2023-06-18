Haberler Futbol Galler Teknik Direktörü Page: "Türkiye maçında gücümüzü göstermek istiyoruz!"

Galler Teknik Direktörü Page: "Türkiye maçında gücümüzü göstermek istiyoruz!"

Galler Teknik Direktörü Rob Page, A Milli Takımı'mız ile oynacakları maç öncesi dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Euro 2024 Elemeleri çerçevesinde Türkiye ile karşılaşacak Galler’de Teknik Direktör Rob Page, Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda basın mensuplarının karşısına çıktı. Türkiye maçının önemine değinen Rob Page, mücadeleden 3 puan almak için çalışacaklarını ifade etti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 18:14
Galler Teknik Direktörü Page: "Türkiye maçında gücümüzü göstermek istiyoruz!"

Euro 2024 Elemeleri çerçevesinde Türkiye ile karşılaşacak Galler'de Teknik Direktör Rob Page, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda basın mensuplarının karşısına çıktı. Türkiye maçının önemine değinen Rob Page, mücadeleden 3 puan almak için çalışacaklarını ifade etti.

"TÜRKİYE MAÇINDA GÜCÜMÜZÜ GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Türkiye maçından galibiyetle ayrılarak Ermenistan mağlubiyetini geride bırakmak istediklerini ifade eden Galler Teknik Direktörü Rob Page, "Ermenistan mağlubiyetinin ardından oyuncularımızı dinledik ve söylenmesi gereken ne varsa söyledik. Türkiye maçı için hazırlıklarımızı yaptık. Oyun planımız bazen tutmayabiliyor. Ancak referans olarak gösterdiğim Hırvatistan ve Letonya maçları. Bu maçlarda iyi bir performans göstermiştik. Buna dikkat ederek bundan sonrası için neden olmasın diyoruz. Türkiye maçında da bu 2 maçı referans alarak gücümüzü ortaya koymak istiyoruz. Şu anda takımımız genç oyunculardan oluşuyor. Geçiş süreci geçiriyoruz.

Kendimizi bulmaya çalışıyoruz. Buna bir şans olarak bakıyoruz ve gelişmeye devam etmek istiyoruz. Yarınki maçta Moore oynamayacak. Davies de Türkiye'ye gelmeyecek. Bunlar önemli eksikler. Bu oyuncular planımızın bir parçasıydı. Bazı şeyler kontrol dışında kalıyor. Yeni bir plan ve oyuncu seçimi ile bunu kapatmaya çalışacağız. Pozitif bir reaksiyon vermek istiyorum. Dayanıklı bir takıma sahibiz. Hırvatistan ile oynadığımız maçı referans alınmasını istiyoruz. Geçişte olan bir takımız. Dünya Kupası'ndaki kadromuz daha tecrübeliydi. Şu anda gençlere de bu fırsatın sunulması ve onların da kendini bu tarz platformlarda kendilerini göstermesi gerekiyor. Bazı maçlarda yıkılmaz bir savunma hattı yaptık. Türkiye maçında da bunu göstermek istiyoruz. Böyle olursa bizim için güzel bir geri dönüş olabilir" dedi.

DİĞER
Hollanda İtalya maçı canlı izle ekranı! Uluslar Ligi üçüncülük mücadelesi Hollanda İtalya maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta, şifresiz mi?
Müge Anlı düğün haberini açıkladıktan 1 yıl sonra bebek müjdesi gelmişti! Torun ortaya çıktı Mehmet Şevki Sözen: "Oğlum ve onun evladı..."
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Dzeko ve Montella...
F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İtalya Uluslar Ligi'nde üçüncü oldu!
Hollanda-İtalya | CANLI
2023 YDT soru kitapçığı ve cevap anahtarı!
2023 YDT kaç net kaç puan?
2023 YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sürpriz takas! Dünya devinden flaş teklif Sürpriz takas! Dünya devinden flaş teklif 17:03
Galler'de Türkiye maçı öncesi önemli eksik! Galler'de Türkiye maçı öncesi önemli eksik! 16:42
Beşiktaş'tan çifte bomba! G.Saray'ın eski yıldızı... Beşiktaş'tan çifte bomba! G.Saray'ın eski yıldızı... 15:14
Hollanda-İtalya | CANLI Hollanda-İtalya | CANLI 15:22
Sacha Boey ayrılığı açıkladı! Yeni adresi... Sacha Boey ayrılığı açıkladı! Yeni adresi... 15:26
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Dzeko ve Montella... F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Dzeko ve Montella... 16:27
Daha Eski
G.Saray'a transfer müjdesi! "Yurt dışından talipler var" G.Saray'a transfer müjdesi! "Yurt dışından talipler var" 12:11
Zaniolo yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli... Zaniolo yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli... 13:31
Deniz Öncü'den Almanya'da zafer! Deniz Öncü'den Almanya'da zafer! 13:41
G.Saray'dan Livakovic bombası! F.Bahçe... G.Saray'dan Livakovic bombası! F.Bahçe... 14:03
Transferde Şener Özbayraklı sürprizi! Transferde Şener Özbayraklı sürprizi! 14:11
Tecrübeli teknik adam açıkladı! "Göreve talibim" Tecrübeli teknik adam açıkladı! "Göreve talibim" 14:15