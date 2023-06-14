Hollanda - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlancak? | UEFA Uluslar Ligi

Hollanda - Hırvatistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Hollanda ile Hırvatistan, yarı final maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Hollanda - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlancak?

HOLLANDA - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANCAK?

Hollanda - Hırvatistan maçı 14 Haziran Çarşamba günü saat 21:45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.