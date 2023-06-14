Haberler Futbol Hollanda - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlancak? | UEFA Uluslar Ligi

Hollanda - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlancak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Hollanda ile Hırvatistan, yarı final maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hollanda - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlancak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 11:50 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 12:10
Hollanda - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlancak? | UEFA Uluslar Ligi

Hollanda - Hırvatistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Hollanda ile Hırvatistan, yarı final maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Hollanda - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlancak?

HOLLANDA - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANCAK?

Hollanda - Hırvatistan maçı 14 Haziran Çarşamba günü saat 21:45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'ya o hocadan kötü haber! Tam gelecek derken...
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu sevgilisi Mürsel Kaya ile iskelede fena yakalandı! Bikinisini giydi görenler: "Annesinin kızı"
Sürpriz talip! Düşünmek için süre istedi
F.Bahçe'ye Bayern'den dev transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Spor Ajansı
Messi Dünya Kupası için kararını verdi!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Pi'nin Yaşamı filmi konusu ne? Oyuncuları kimler?
Deha filmi konusu ne? Oyuncuları kimler?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan 3. Lig ekibiyle işbirliği anlaşması! Trabzonspor'dan 3. Lig ekibiyle işbirliği anlaşması! 11:43
Başakşehir'in Caner kararı belli oldu! Başakşehir'in Caner kararı belli oldu! 11:38
Kanarya'nın hedefindeki iki yıldız ortaya çıktı! Kanarya'nın hedefindeki iki yıldız ortaya çıktı! 11:21
Kartal'dan genç 10 numaraya kanca! Kartal'dan genç 10 numaraya kanca! 11:16
Sürpriz talip! Düşünmek için süre istedi Sürpriz talip! Düşünmek için süre istedi 11:06
Letonya - Türkiye maçı saat kaçta? Letonya - Türkiye maçı saat kaçta? 10:59
Daha Eski
Hollanda - Hırvatistan maçı saat kaçta? Hollanda - Hırvatistan maçı saat kaçta? 10:52
Türkiye - Hollanda maçı saat kaçta? Türkiye - Hollanda maçı saat kaçta? 10:19
Atiba'dan sürpriz karar! Veda ediyor Atiba'dan sürpriz karar! Veda ediyor 10:18
Kanarya'ya müjdeli haber! O öneriyi reddetti Kanarya'ya müjdeli haber! O öneriyi reddetti 10:11
Beşiktaş'a Çekyalı orta saha! Beşiktaş'a Çekyalı orta saha! 09:48
F.Bahçe'ye Bayern'den dev transfer! F.Bahçe'ye Bayern'den dev transfer! 09:39