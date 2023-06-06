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Bak göreve başladı

Yeni Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kasapoğlu’dan görevi devraldı ve “Artık çıtamız çok yüksek” dedi...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 06:50
Bak göreve başladı

Yeni dönemde Spor Bakanlığına getirilen Osman Aşkın Bak dün göreve başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan devralan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye, hem sporda hem gençlikte hem de tesisler açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdi" dedi. Sporda hedeflerin ve çıtanın çok yükseldiğini dile getiren Bak, "Çok yakında 2024 Paris Olimpiyatları var. Önemli bir süreç olacak. Oraya konsantre olacağız. Ülkemizin sporda geldiği nokta ve ortaya koyduğu tesisler, yapılan yatırımlar ortada. Bu noktada Sayın bakanıma tekrar teşekkür ediyorum. Bakanlıktaki bütün arkadaşlara da teşekkür ediyorum. İnşallah aziz milletimize layık olmaya çalışacağız" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Mehmet Muharrem Kasapoğlu birbirlerine çiçek takdiminde bulunarak başarı diledi.

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