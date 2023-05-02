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Depremzedeler için gösteri maçı! Bakan Kurum ve ünlü isimler sahaya çıkıyor

Kahramanmaraş merkezli depremledin ardından İstanbul'a gelen 20 depremzede çocuk, aralarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da bulunduğu Rıdvan Dilmen, Mesut Özil, Batefimbi Gomis ve Eren Elmalı gibi ünlü futbolcuların da yer alacağı takımla sahaya çıkacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 23:41 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 23:42
Depremzedeler için gösteri maçı! Bakan Kurum ve ünlü isimler sahaya çıkıyor
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen asrın felaketinin ardından depremzedeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmeler neticesinde özel bir gösteri maçı organize edildi.

Depremin ardından İstanbul'a gelen 20 depremzede çocuk, Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcularla maç yapacak. Bakan Murat Kurum da Yükselen Anadolu takımında sahada olacak.

MAÇ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile depremzede çocukların "Yükselen Anadolu" takımında yer alacağı ve ünlü futbolcularla yapacağı özel maç 03 Mayıs Çarşamba günü saat 15.00'de TFF Riva Tesislerinde oynanacak.

Arda Turan ve depremi Hatay'da yaşayan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yapacağı takımların özel karşılaşmasını ünlü hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma TRT Spor ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

HANGİ ÜNLÜ İSİMLER SAHAYA ÇIKACAK?

Arda Turan ve depremi Hatay'da yaşayan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel takımların teknik direktörlüğünü yapacak karşılaşmada Rıdvan Dilmen, Mesut Özil, Juan Mata, Batefimbi Gomis, Emin Bayram, Eren Elmalı, Serkan Asan, Kağan Moradaoğlu, Volkan Babacan, Salih Dursun, Davide Biraschi ve Burak Özdemir'in de aralarında bulunduğu ünlü futbolcular yeşil sahada depremzedelerle top koşturacak.

TRT Spor ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak özel karşılaşmayı birçok kritik müsabakada düdük çalan, Şampiyonlar Ligi finalini yöneten ilk Türk hakemi olarak tarihe geçen Cüneyt Çakır yönetecek.

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