Kararlıyız

TFF, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için hazırladığı adaylık dosyasını UEFA'ya sundu. Resmi adaylık başvurusunu 23 Mart 2022 tarihinde yapan Türkiye'nin dosyasında, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonaları adaylık teklifinin tüm teknik detayları, hükümet garantileri ve destek mektupları, çalışma kitabı ile ek belgeler yer alıyor. Türkiye'nin yanı sıra EURO 2028 için Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nin ortak adaylığı, EURO 2032 için ise İtalya'nın adaylığı bulunuyor.



BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemek için 5. kez art arda aday olan Federasyonumuz, bu konudaki kararlılığını bir defa daha tüm dünyaya göstermiştir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, tüm bakanlarımıza ve yerel yöneticilerimize, sağlamış oldukları koşulsuz garantiler için içtenlikle teşekkür ediyoruz. UEFA'nın adaylıklarda aradığı ancak her ülkede bulamadığı bu garantilerin adaylığımızı bir adım ileriye taşıyacağına inanıyoruz."



DAHA TECRÜBELİYİZ

TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Türkiye'nin geçmiş adaylıklardan ve kulüpler düzeyinde düzenlediği finaller sebebiyle her zamankinden daha tecrübeli olduğunu vurguladı. Kardaş, "Bu deneyimimizi Avrupa Şampiyonası düzeyine çıkarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.