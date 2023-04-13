Haberler Futbol Kararlıyız

Kararlıyız

Türkiye Futbol Federasyonu, Euro 2028 ve 2032’ye ev sahipliği için adaylık dosyasını UEFA’ya sundu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik” dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Kararlıyız

TFF, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için hazırladığı adaylık dosyasını UEFA'ya sundu. Resmi adaylık başvurusunu 23 Mart 2022 tarihinde yapan Türkiye'nin dosyasında, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonaları adaylık teklifinin tüm teknik detayları, hükümet garantileri ve destek mektupları, çalışma kitabı ile ek belgeler yer alıyor. Türkiye'nin yanı sıra EURO 2028 için Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nin ortak adaylığı, EURO 2032 için ise İtalya'nın adaylığı bulunuyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemek için 5. kez art arda aday olan Federasyonumuz, bu konudaki kararlılığını bir defa daha tüm dünyaya göstermiştir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, tüm bakanlarımıza ve yerel yöneticilerimize, sağlamış oldukları koşulsuz garantiler için içtenlikle teşekkür ediyoruz. UEFA'nın adaylıklarda aradığı ancak her ülkede bulamadığı bu garantilerin adaylığımızı bir adım ileriye taşıyacağına inanıyoruz."

DAHA TECRÜBELİYİZ
TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Türkiye'nin geçmiş adaylıklardan ve kulüpler düzeyinde düzenlediği finaller sebebiyle her zamankinden daha tecrübeli olduğunu vurguladı. Kardaş, "Bu deneyimimizi Avrupa Şampiyonası düzeyine çıkarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi’nde devlerin gecesine eski Fenerbahçeliler damga vurdu! Karim Benzema’dan inanılması güç istatistik: İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları…
Kuruluş Osman 121. bölümüne damga vuran sahne: Osman Bey ve Nayman işte böyle karşılaştı!
F.Bahçe'den tarihi karar! 14 isimle yollar ayrılıyor
Jesus ile buzlar eridi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu
Burak Yılmaz'dan Galtier hakkında konuştu!
Son dakika deprem mi oldu 13 Nisan?
Altında anlık son durum ve canlı kur takibi
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (12 Nisan)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid yarı final kapısını araladı! Real Madrid yarı final kapısını araladı! 00:32
Milan evinde avantajı kaptı! Milan evinde avantajı kaptı! 00:32
Beşiktaş dostluk maçında A. Madrid'i yendi! Beşiktaş dostluk maçında A. Madrid'i yendi! 00:32
Samsunspor Süper Lig'de! Samsunspor Süper Lig'de! 00:32
Son durumunu açıkladı! Derbide olacak mı? Son durumunu açıkladı! Derbide olacak mı? 00:32
G.Saray'da Abdülkerim sevinci! Resmen açıklandı G.Saray'da Abdülkerim sevinci! Resmen açıklandı 00:32
Daha Eski
F.Bahçe'den tarihi karar! 14 isimle yollar ayrılıyor F.Bahçe'den tarihi karar! 14 isimle yollar ayrılıyor 00:31
G.Saraylı yıldıza Manchester United kancası! G.Saraylı yıldıza Manchester United kancası! 00:31
F.Bahçe'den Erden Timur'a yanıt! F.Bahçe'den Erden Timur'a yanıt! 00:31
Transferi açıkladılar! İşte sözleşme detayları Transferi açıkladılar! İşte sözleşme detayları 00:31
Okan Buruk Kayserispor maçı 11'ini belirledi! Okan Buruk Kayserispor maçı 11'ini belirledi! 00:31
Morutan'ın menajerinden transfer itirafı! Morutan'ın menajerinden transfer itirafı! 00:31