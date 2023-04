TFF EURO 2028 ve EURO 2032 adaylık dosyasını UEFA'ya teslim etti

TFF, 8 aylık bir hazırlık sürecinin ardından tamamlanan dosyaların, adaylık kuralları çerçevesinde dijital ortamdan UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan merkezine ulaştırıldığını belirtti. Resmi adaylık başvurusunu 23 Mart 2022 tarihinde yapan Türkiye'nin dosyasında, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonaları adaylık teklifinin tüm teknik detayları, hükümet garantileri ve destek mektupları, çalışma kitabı ile ek belgeler yer alıyor. Türkiye'nin yanı sıra EURO 2028 için Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nin ortak adaylığı, EURO 2032 için ise İtalya'nın adaylığı bulunuyor. EURO 2028 ve EURO 2032'ye ev sahipliği yapacak ülkeler ekim ayında açıklanacak.



BÜYÜKEKŞİ: KARARLILIĞIMIZI TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİK



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, adaylık dosyasının UEFA'ya teslimine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en büyük turnuvasını Türkiye'de düzenlemek için beşinci kez art arda aday olan federasyonumuz, bu konudaki kararlılığını bir defa daha tüm dünyaya göstermiştir. Titizlikle hazırladığımız adaylık dosyasını UEFA'ya sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, tüm bakanlarımıza ve yerel yöneticilerimize, adaylığımızı desteklemek üzere sağlamış oldukları koşulsuz garantiler için içtenlikle teşekkür ediyoruz. UEFA'nın adaylıklarda aradığı ancak her ülkede bulamadığı bu garantilerin bizim adaylığımızı bir adım ileriye taşıyacağına inanıyoruz. Modern stadyumlarımız ve tesislerimizle, ülkemizdeki futbol tutkusuyla ve üst düzey organizasyon kabiliyetimizle her zaman övündük. Böylesi büyük bir turnuvaya ev sahipliği yapabilme hakkını kazanmamız, Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl gururunu taçlandıracaktır ve Türkiye'ye büyük değer katacaktır." dedi.



NÜKET KÜÇÜKEL EZBERCİ: SAHNE SIRASI ARTIK TÜRKİYE'NİN OLMALI



TFF Başkan Vekili ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nüket Küçükel Ezberci ise büyük turnuvaları düzenleme hakkının bu heyecanı hiç yaşamamış ülkelere verilmesi gerekliliğinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:



"Adaylık sürecindeki rakiplerimiz zaten bu ve benzeri çaptaki organizasyonları daha önce düzenlemiş ülkeler. Şampiyona heyecanını gerçek anlamda Avrupa'ya yayma fırsatını ve içinde barındırdığı kapsayıcılık mesajını göz ardı etmek, eşsiz bir coğrafi konuma sahip ülkemizin ev sahipliği yapacağı bir Avrupa Şampiyonası'nın UEFA'ya ve üye federasyonlara sunabileceği olanakları görmezden gelmek son derece talihsiz olur. Sahne sırasının artık Türkiye'ye geldiğine yürekten inanıyoruz. Dosyamızı teslim ettiğimiz andan itibaren artık adaylığımızın uluslararası tanıtımı aşamasına geçeceğiz. Avrupa'daki futbol paydaşlarına Türkiye'nin EURO 2028 ve EURO 2032 adaylıklarının avantajlarını en doğru şekilde anlatacağız." açıklamasında bulundu.



KADİR KARDAŞ: HER ZAMANKİNDEN DAHA TECRÜBELİYİZ



TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ise yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geçmiş adaylıklardan ve kulüpler düzeyinde düzenlemiş olduğu final maçları sebebiyle her zamankinden daha tecrübeli olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:



"Kapsamlı bir adaylık dosyası hazırlamak için aylardır fedakârca gerçek bir takım ruhuyla çalışan ekibimize teşekkür ediyorum. Biz görevimizi layığıyla yaptığımıza inanıyor ve geçmişte kulüpler seviyesinde düzenlediğimiz final maçlarından gelen deneyimimizi Avrupa Şampiyonası düzeyine çıkarmak istiyoruz. Geçmişte 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2009 UEFA Kupası final maçlarını ve 2019 UEFA Süper Kupa karşılaşmasını başarıyla organize ettik. Bu yıl haziran ayında Şampiyonlar Ligi finaline, 2025 yılında ise UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul'da ev sahipliği yapacağız. Tüm bunlar bizim için büyük bir gurur ancak biz daha büyük turnuvaları da organize edebilecek güçteyiz. Avrupa Şampiyonası heyecanını ülkemize getirmek için azmimizi ve arzumuzu yıllar içerisinde hiç kaybetmedik. Futbola olan tutkusu ve misafirperverliği tüm dünyada bilinen Türk halkının böylesi bir turnuvayı gerçek bir festival ortamına çevireceğine eminimiz. Ülkemizin bu tarihi ve unutulmaz deneyimi yaşamayı sonuna kadar hak ettiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.